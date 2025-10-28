Notizie flashSocial Starsocietà

Belen Rodriguez: bella e sincera, si svela a “Belve”

La showgirl argentina si è raccontata con Francesca Fagnani

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Ottobre 2025


A domanda della conduttrice Francesca Fagnani: “Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’. È successo?” Ecco la risposta di Belen: “Ho avuto esperienze”. E si è trovata bene?”. “Sì, però mi piace il manzo” 

 

Qual è la sua trasgressione?” domanda ancora Fagnani. E Belen Rodriguez ha risposto misteriosa “Ne ho una, ma non te la posso dire… Ho un bel lato oscuro”. “L’amore più importante della sua vita?” domanda quindi  Fagnani. “Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo” rivela Belen che nello studio di Belve dove ha confidato  anche le ragioni della fine con Stefano De Martino: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico”. Belen Rodríguez, nello studio più disarmante d’Italia si è raccontata senza filtri.

