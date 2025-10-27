La Juventus esonera mister Igor Tudor. Squadra per ora affidata a Brambilla, poi spazio a Luciano Spalletti?

“Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.
Quindi la Vecchia Signora cambia registro, col tecnico che ha pagato gli ultimi deludenti risultati, con la vittoria che non arriva da ben 7 partite e la sconfitta di domenica sera contro la Lazio è stata il punto finale all’esperienza di Tudor sulla panchina bianconera.
I nomi di Luciano Spalletti e Raffaele Palladino, sono i più gettonati per il futuro immediato. la palla al Deus Ex Machina Damien Comolli.
Angela Venturelli