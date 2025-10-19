La Juve perde a Como e non gira. Ma mister Igor Tudor vede cose buone

La Juve cade a Como. Insomma, non riesce più a trovare la vittoria la formazione bianconera e, dopo cinque pareggi consecutivi, è arrivata la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Fabregas.



Crisi? Mister Igor Tudor in conferenza stampa ha parlato così: “Preoccupato? Mi preoccupa sempre tutto, la vita dell’allenatore è questa: che vinca, che perda o che pareggia, l’allenatore deve essere sempre preoccupato, vuol dire che è attento e sa che si può fare meglio. Cosa si può fare meglio? Lo discuteremo nello spogliatoio, non qua. Sono deluso dal risultato, ma ho visto delle cose buone. Il Como era organizzato, purtroppo abbiamo preso il gol all’inizio su calcio piazzato”. Beato mister Tudor che ha visto cose buone, no? Costruita male in fase di calciomercato la truppa bianconera si è persa. La società darà una scossa?

Stefano Mauri