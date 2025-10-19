Sarah Toscano accende Milano con la sua musica e le sue parole: “Sto imparando ad apprezzarmi”

Ricordate? L’estate scorsa, la cantante Sarah Toscano è stata vittima di bodyshaming online. E sabato 18 ottobre, durante il suo concerto ai Magazzini Generali di Milano, poco prima di un momento acustico, si è confidato col suo pubblico : “Quando si parla di lavoro, dell’arte, della parte artistica, non fa male. Quando si parla del lato umano, della persona, dell’estetica, lì fa male perché non posso farci niente. Sono così. Ricordatevi sempre che non sappiamo mai cosa ha passato una persona o cosa sta passando. Ve lo dico apertamente…



Io non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. Sto imparando anche io ad apprezzarmi ogni giorno. Anche oggi… E no, non è facile. Ma quello che ho capito, e che spero possa servire anche a voi, è che bisogna fregarsene di quello che pensano gli altri su di noi, ma in primis bisogna amare se stessi”. Sarah Toscano, 19 anni da Vigevano, è la bella e brava gioventù che si fa strada nel Pop Italiano. Chapeau !

Stefano Mauri