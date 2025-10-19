Con Carame’ Angelina Mango riparte da lei e con la sua musica

Ebbene, pescando da dentro di lei, ecco il nuovo album, che segna la fine di una fase e l’inizio di un’altra era artistica di Angelina Mango, ragazza in gamba e cantautrice che, semplicemente vuole cantare, vivere e ballare a modo suo, senza interferenze; e ne ha tutto il diritto. O no ?

Ah… si intitola Caramé il secondo album di Angelina Mango e oltre al fratello Filippo, polistrumentista, e a Giovanni Pallotti, suo produttore, al lavoro hanno collaborato, tra gli altri, artisti del calibro di Madame, Calcutta e Dardust. Il risultato? Un lavoro intimo, vero, controcorrente… dove, soprattutto e tutti, svetta la voce: ispirata e densa di contenuti di Angelina.

Stefano Mauri