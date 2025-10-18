“Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa piace un sacco e va alla grande

“Ci sono tante canzoni a cui io tengo moltissimo, devo dirti che non ce n’è una che spicca per me. Io voglio bene a tutte le canzoni di questo album allo stesso modo. Faccio sempre fatica a vedermi nuova, io semplicemente cambio crescendo, quindi passano gli anni e in qualche modo mi trasformo, spero di evolvermi in meglio. Quando vedete i TikTok o Instagram, ricordate che non è tutto: è solo una parte, un pezzetto”.

Così, in sintesi, Annalisa ha parlato, nei giorni scorsi, in diretta da Radio Kiss Kiss. Con “Ma io Sono Fuoco”, la cantante conferma la sua voglia di raccontarsi senza filtri e l’album piace ed è tra i più acquistati.

E Annalisa, via social ha commentato l’ottimo risultato: “Grazie a tutti voi, questo risultato è nostro”.

Stefano Mauri