Chiara Ferragni: bella, magica e sul pezzo, nella magia di Marrakech per lavoro

L'imprenditrice cremonese in Marocco per seguire alcune sfilate di moda

Stefano Mauri17 Ottobre 2025
Bella, luminosa, in gran forma, lanciatissima, vera e consapevole, Chiara Ferragni da Cremona, nei giorni scorsi è volata, per lavoro, a Marrakech per partecipare (anche) alla sfilata del brand Guess. Con lei c’era pure la sorella Valentina.

Poi via Instagram poi Chiara Ferragni, della sua tre giorni marocchina ha stilato il seguente riassunto: Riepilogo di tre giorni magici a Marrakech… ho fatto un giro del souk in sidecar (la prima volta in assoluto!), ho gustato un delizioso pranzo marocchino, ho assistito allo spettacolo di Guess e, in generale, mi sono goduto l’atmosfera e l’ottima compagnia”. Ah … leggera e rinnovata, l’imprenditrice cremonese si è goduta pure un breve viaggetto in mongolfiera.

 

