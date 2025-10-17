Bentornata Angelina Mango: ecco Caramè, il suo nuovo, atteso e intimo album

Eh già, si intitola, Caramé il nuovo album di Angelina Mango, uscito un po’ a sorpresa. Dopo una lunga pausa dalle scene a causa di svariati motivi personali, la vincitrice del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024, è tornato a presentarsi al proprio pubblico.
Non un singolo quindi ad anticipare l’album, nemmeno una cover di una rivista specializzata o un countdown su Instagram per alimentare il fuoco nei cuori dei fans come ha sottolineato Open. Nulla di tutto questo, ma un album di quindici canzoni + 1, come ha scritto sui suoi profili social, depositato su tutte le piattaforme digitali. Bentornata Angelina Mango!
Stefano Mauri
