Ci sarà anche Emma Marrone, con la sua bellissima, travolgente “Brutta Storia” al Festival dello Spettacolo

Televisione, cinema, musica, serie tv, sport, food, cultura, libri e kids. C’è di tutto al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia, in programma il prossimo 24, 25 e 26 ottobre dedicato al mondo dell’intrattenimento. Saranno tre giorni no stop: si comincia alle 10 del mattino e si finisce a notte fonda con i dj di Radio 105, al SuperStudio Più nel cuore di via Tortona 27 a Milano. Ebbene, tra i tanti ospiti presenti alla prima edizione del grande evento milanese, ci sarà pure Emma Marrone, il 26, pronta anche a cantare, la sua nuova canzone “Brutta Storia”, dalle 16 del pomeriggio.
Edito dalla Island Records/Universal Music (disponibile qui), il primo singolo del nuovo progetto musicale di Emma Marrone, vede nuovamente Juli alla produzione, con le firme della stessa Emma, di Federico Olivieri (Olly) e Paolo Antonacci. E il brano, spacca, piace un sacco.
Stefano Mauri