Tananai e Paolo Santo, “prodotti” da Davide Simonetta con “Miss Oklaoma” cantano la leggerezza che manca

Quindi con Miss Oklahoma, Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, in versione produttore, fa cantare per la prima volta Tananai e Paolo Santo (nome d’arte di Paolo Antonacci). E questa straordinaria sinergia musicale ha prodotto un pezzo immediatamente coinvolgente, caratterizzato da un originale fusione di ironia e leggerezza che lo rende, a modo suo, unico e travolgente.
Chi è Miss Oklahoma? Beh è un personaggio immaginario per rappresentare la libertà e l’assenza di preoccupazioni, e il desiderio di sana leggerezza. Ironico, straordinario, lanciato, Tananai, in duetto col sorprendente Paolo Santo, si conferma una delle voci più incisive del pop italiano.
Stefano Mauri
