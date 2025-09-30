Emma Marrone, ma … quando torni?

Quindi è proprio vero: nello scorso weekend, su grandi cartelloni pubblicitari digitali di Roma e Milano, è apparso un video enigmatico che esprime, grida il desiderio del ritorno, con nuove canzoni, di una delle artiste più amate e di successo del panorama pop italiano, (purtroppo è morto l’amato nonno paterno nei giorni scorsi) Emma Marrone.
Ma la cosa più bello è che i filmati in oggetto, sono una raccolta di veri commenti lasciati dai fan, tutti accomunati da inequivocabili desideri: una nuova canzone di Emma Marrone, con frasi tipo: “Torna da noi”, “Meravigliosa queen, quando torni? Ci manchi” e “quando torni con un nuovo pezzo?” scorrono sullo schermo, trasformando un semplice spazio pubblicitario in una lettera d’amore collettiva da parte della sua fanbase. E adesso che risponderà Emma al quesito: “Quando torni?”, che bolle in pentola?
Stefano Mauri