E’ morto il signor Leandro, l’amato nonno paterno di Emma Marrone

Un lutto, purtroppo ha colpito Emma Marrone. La cantate salentina infatti, ha salutato per l’ultima volta l’amato nonno Leandro con un post condiviso sui social, pubblicando una foto in bianco e nero del nonno paterno, a cui era molto legata, con la seguente scritta: “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà”, ha scritto l’artista, rivolgendo un pensiero anche a suo papà Rosario Marrone, scomparso il 4 settembre del 2022 a 66 anni a causa della leucemia.
E questi per Emma Marrone sono intanto giorni importanti: cartelloni pubblicitari digitali, A Roma e Milano, hanno lanciato video misteriosi che potrebbero annunciare il suo ritorno musicale con nuove canzoni.
Stefano Mauri
