Nuovo look: più leggero e “mosso” per Angelina Mango. E cresce la voglia di una sua nuova canzone

Sì, alla grandissima e a modo suo, la cantante Angelina Mango è tornata su TikTok e ha subito conquistato i fan con un video che sprizza leggerezza e dolcezza. Nella clip, che va fortissimo, la cantautrice balla sorridente con la sua inseparabile cagnolina Gin tra le braccia, sulle note di Camomilla di Henna.

La didascalia scherzosa recita: “A Gin piace molto la canzone della zia”. Ma a catturare l’attenzione non è stato solo il siparietto tenero: i fan hanno notato subito il nuovo look di Angelina Mango, con frangetta mossa e capelli più morbidi rispetto al solito. E adesso il desiderio è di ritornare ad ascoltare una sua nuova canzone.

Stefano Mauri