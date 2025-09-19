Emma Marrone, commossa, commuove Napoli, (ricordando il padre Rosario), nell’omaggio a Pino Daniele

Già sono stati attimi di pura, sincera e vera commozione Emma Marrone, ospite, o meglio, tra gli artisti nel cast dell’evento “Pino è – Il viaggio del Musicante” dedicato a Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita e a 10 anni dalla morte. Il tutto, durante la serata di mercoledì 17 settembre quando la cantante ha intonato uno dei grandi successi del cantautore scomparso “Stare bene a metà” del 1997. Parole dolcissime: “Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui…” che hanno emozionato l’artista,

E le parole sono state anche dedicate al padre Rosario, morto prematuramente nel settembre 2022. Al termine dell’esibizione un caloroso applauso del pubblico in Piazza del Plebiscito ha abbracciato idealmente, la commossa Emma Marrone.

Stefano Mauri