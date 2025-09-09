Angelina Mango in gara al Festival di Sanremo 2026? E’ già partito il Toto Nomi

Ricordate? Solo un mese fa era iniziata a circolare una segnalazione che anticipava il ritorno di Angelina Mango al prossimo Festival di Sanremo. E settimana scorsa, la trionfatrice all’Ariston nel 2024, al concerto di Olly a Milano è tornata sul palco, a cantare, dopo un periodo di stop dalla musica.

Intanto, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti è già al lavoro sull’edizione del 2026. Mentre ha confermato di aver già cominciato a ricevere i primi brani dei candidati. E proprio Angelina Mango, si sussurra con un brano autobiografico potrebbe essere tra gli artisti in gara. Con lei, Tommy Cash, rapper estone secondo all’Eurovision 2025, Tommaso Paradiso, cantautore che ha sempre suscitato interesse, Fedez in tandem con Clara o Marco Masini, Tiziano Ferro, Alfa, Blanco e altri cantanti. Insomma, verso il Festival di Sanremo 2026 è già partito il Tot Nomi.

Stefano Mauri