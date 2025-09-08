L’Italia di Rino Gattuso ringhia ancora. Ma la difesa balla troppo

“C’era da morire. Ci hanno sorpresi un po’ all’inizio ma ogni volta che andavamo in avanti li mettevamo in difficoltà. Oggi la gamba non era brillantissima, ci sta, quando si gioca la seconda partita è sempre così. Ci teniamo la vittoria, che era fondamentale. Siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, concediamo gol troppo facilmente. Ma non è una critica ai giocatori, è un problema mio, che devo migliorare con il mio staff”.



Così Gennaro Gattuso ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell’Italia per 5-4 contro Israele nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. “Bisogna dare merito ai ragazzi che hanno avuto la forza di reagire a ogni schiaffone preso – ha aggiunto -. Anche non essendo stata una grandissima giornata c’è stato cuore e voglia di reagire, questo è qualcosa su cui continuare a lavorare. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili. Complimenti ai ragazzi, ora li ringrazierò, se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare”. Una vittoria tanto sofferta quanto importante, l’Italia così è seconda dietro la Norvegia. Un passo fondamentale verso il Mondiale e il Ct Gennaro Gattuso ha voglia di incidere. Ma in una difesa a 4, Mancini e Bastoni non fanno la differenza. Bene il tuttocampista Sandro Tonali.

Stefano Mauri