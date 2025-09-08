Chiara Ferragni e la ripartenza, per il suo settembre speciale, da Riccione

Settembre è un mese importante e dopo un’estate trascorsa tra Grecia, Ibiza e Turchia, con Giovanni Tronchetti Provera al suo fianco, Chiara Ferragni, settimana scorsa si è concessa qualche ora di relax in Riviera Romagnola, prima di fare rientro a Milano in vista dell’autunno e di quello che si annuncia come un nuovo inizio nella sua carriera.

Già, Chiara Ferragni, come ha scritto Il Resto del Carlino On Line è quindi ripartita, a modo suo, da Riccione. Per qualche ora, nei primi giorni della prima settimana di settembre, (questo weekend invece, la Ferragni si è ristorata sul lago Maggiore con la famiglia) Chiara ha trasformato la cittadina in un set a cielo aperto, tra storie Instagram, shooting nei locali e foto con i fan.

Stefano Mauri