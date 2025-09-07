Bentornata Angelina Mango, ci sei mancata un sacco

“Mi siete mancati“. Queste le uniche, vere, sincere parole, rotte dalle lacrime, che Angelina Mango ha scelto per il suo ritorno sul palco.
La cantante ha fatto una sorpresa ai fan dopo un lungo periodo di assenza dovuta a dei problemi di salute e ha cantato con Olly, nel secondo dei concerti all’Ippodromo Snai di Milano, “Per due come noi”, singolo uscito un anno fa. I vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo hanno fatto il pieno di applausi. E, beh Angelina Mango è mancata un sacco pure a noi.
Stefano Mauri
