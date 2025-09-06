Diletta Leotta: “Il calcio è come il sesso, difficile da spiegare, ma divertente da fare”

È sbarcato lo scorso 27 agosto su Netflix il film “Ogni Maledetto Fantacalcio”. Nel cast della pellicola anche Diletta Leotta che nel trailer h ha regalato la seguente battuta ad effetto: “Il fantacalcio è un po’ come il sesso: difficile, complicato da spiegare, ma molto divertente da fare”.
Tra le altre partecipazioni ci sono anche Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti. A proposito si sussurra che la Leotta sarà pure nel cast di “Don Matteo”.
Stefano Mauri
