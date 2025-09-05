Olly superstar a Milano. Che meraviglia il ritorno, sul palco di Angelina Mango. E che alchimia con Emma Marrone

Quindi, dopo il seguitissimo concerto dello scorso 2 settembre, giovedì 4, Olly, in splendida forma, alla grandissima è tornato ad illuminare l’Ippodromo SNAI San Siro davanti ad altri 34mila spettatori.

Ed è stata, nuovamente stata una serata magica che ha visto, tra le altre cose, il bis di Emma Marrone, e, finalmente, il ritorno sul palco di una meravigliosa Angelina Mango, sulle scene dopo 11 mesi. Ispirata, bravissima, emozionata, vibrante, meravigliosa e, straordinariamente libera da pensieri pesanti, Angelina, dopo il duetto con Olly è apparsa felicissima: “Sono molto felice di essere qua, mi siete mancati tanto”. Ah, “Per due come noi”, a San Siro ha spaccato. Nel frattempo, durante il suo ritiro, lontano dai palchi, oggi finito, Angelina Mango è tornata all’università. E lo ha svelato, tempo fa, lei stessa in un video su TikTok.

Stefano Mauri