Ah … come “ringhia” l’Italia di Rino Gattuso

“Ringraziare i ragazzi per la prestazione, nel primo tempo è mancato solo il gol. In questi giorni abbiamo lavorato bene, la prossima sarà difficile. Kean e Retegui insieme? In preventivo che potevamo prendere qualche ripartenza, quando si alza il livello è difficile giocare in questo modo, era giusto provare a essere offensivi, ma non è scontato vincere le partite. Devo ringraziare questo gruppo di lavoro, vogliamo fare tornare entusiasmo agli italiani, a me piace una squadra che combatte e lotta su ogni pallone anche se sbaglia”.
Così parlò, dopo la golena (5 a 0), dell’Italia sull’Estonia, il commissario tecnico Gennaro Gattuso. La sua Italia è partita bene.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.