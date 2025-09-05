Annalisa e Marco Mengoni da Standing Ovation, ci portano in piazza San Marco. Chapeau a Davide Simonetta e Paolo Antonacci

Chapeau innanzitutto agli autori: Annalisa e Marco Mengoni, artisti straordinari, emozionati, ispirati e magici, con “Piazza San Marco”, una ballad in bianco e nero, una canzone che è un format, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro.

Un connubio vocale e narrativo sorprendete, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo. E applausi, ovviamente, anche a chi lavora, con i due cantanti, dietro le quinte, vale a dire Davide Simonetta e Paolo Antonacci, attori protagonisti, del nuovo progetto musicale che è l’album di Annalisa, in arrivo in autunno e che si intitolerà “Ma io sono fuoco” e, nella fattispecie, ispiratissimi artigiani che, appunto, scrivendo “San Marco”, gridiamolo… hanno creato un bellissimo brano che ci accompagnerà fino al Festival di Sanremo. Scommettiamo?

Ah… neo papà di Orlando, indubbiamente (congratulazioni anche alla mamma Veronica Ferraro), il trasferimento, col suo studio, laboratorio, rifugio da Bagnolo Cremasco a Milano e, l’amore (per Veronica e Orlandino) a Davide, straordinario, incredibile, meraviglioso “sarto” (costruisce Hit su misura per gli artisti coi quali collabora, senza sbagliare una misura), sì hanno dato qual qualcosina in più, quella sfumatura che accende, con la sua musica, le emozioni di chi ascolta. Bravo Davide! Marco Mengoni e Annalisa insieme all’Ariston che verrà, da ospiti e in gara? Porterebbero luce al nuovo Sanremo di Carlo Conti.

Stefano Mauri