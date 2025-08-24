Angelina Mango? Pronta al ritorno, magari anche al Festival di Sanremo. E ha portato fortuna alla Cremonese

Il Festival della Canzone Italiana tornerà quindi a fine febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo, dopo settimane in cui si era parlato di possibili cambi di location e tensioni tra Comune e Rai. Archiviata la questione organizzativa, l’attenzione è tutta rivolta a Carlo Conti e alle scelte che dovrà fare per la sua seconda edizione da direttore artistico.

Tra i tanti nomi in ballo, beh fa molto parlare quello di Angelina Mango. Dopo la vittoria del 2024 con La noia, la cantautrice lucana aveva attraversato un periodo difficile, tanto da rinunciare lo scorso anno a tornare sul palco come ospite. Ora però sembra pronta a rimettersi in gioco e a riportare la sua musica proprio all’Ariston. Un ritorno che avrebbe anche un valore simbolico, legato al percorso di crescita personale e artistica che ha intrapreso negli ultimi mesi. Ah, tra la altre cose, Angelina Mango ha portato, indirettamente fortuna alla Cremonese, a modo suo. Ricordate? Nello scorso mese di giugno, la Mango, dopo la promozione in serie A della Cremo, postò via social una fotografia con la maglia grigiorossa. E al debutto in campionato, la Cremo ha battuto a Milano il Milan per 2 reti a 1.

Stefano Mauri