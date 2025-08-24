Jonathan David e il sogno del Milan Dusan Vlahovic, ispirati da Yildiz, spingono la Juve

Meritatamente, senza soffrire troppo, a Torino, al suo debutto in campionato, la Juventus quindi ha battuto per 2 reti a 0 il Parma. Gli autori del gol? Il neo acquisto Jonathan David e il separato in casa Dusan Vlahovic.
Questo mentr pre il Deus Ex Machina Damien Comolli pensa, in questi ultimi giorni di mercato, alle cessioni per fare cassa, cedere Vlahovic al Milan e acquistare una punta e un centrocampista. Ah, contro il Parma, Yildiz ha giocato bene ispirando le reti.
Stefano Mauri
