Igor Tudor sveglia la Juve: “Da cinque anni non arriviamo primi o secondi”

Ricordate? Mister Igor Tudor lo aveva detto durante il ritiro in Germania e lo ha ripetuto alla vigilia del debutto in campionato contro il Parma: “Io non leggo molto, ma mi dicono che ci danno quarti, quinti o sesti e questo è solo uno stimolo. Da cinque anni la Juventus non arriva prima o seconda e questa non è una bella cosa per il club. So che voi vorreste sentirmi dire che puntiamo al primo posto, ma io posso dirvi che arriveremo primi terzi o ottavi, cambia poco. Chissenefrega se uno dice che una squadra è favorita, tutto fumo, contano solo i risultati. Anche io scommetto con gli amici su chi vince, ma alla fine sono solo parole. Di sicuro un club come questo non parte mai solo per qualificarsi in Champions, poi vediamo che cosa succede”. Così parlò mister Igor Tudor, pronto a partire, con la sua Juve, nel campionato di serie A.
Stefano Mauri