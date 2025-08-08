Angelina Mango ha una canzone da proporre a Carlo Conti, per il Festival di Sanremo 2026?

Carlo Conti sta già lavorando, a luci spente, alla scelte delle canzoni che caratterizzano il suo nuovo ed ennesimo Festival della Canzone Italiana. Ebbene, ma e’ vero, come hanno sussurrato via social, Amedeo Venza e Deianira Marzano che: “Angelina Mango sta preparando il suo grande ritorno… in programma un nuovo pezzo per Sanremo”? Lo scopriremo vivendo, detto questo, indipendentemente dalla sua presenza o meno, tra i cantanti in gara all’Ariston nel 2026, il ritorno sulle scene, per Angelina non è lontano.
Di recente, come riportato dalla versione On Line del quotidiano La Repubblica, Angelina Mango è comparsa in un video insieme alla ballerina Giulia Stabile mentre entrambe si lasciavano ritrarre in strada da un caricaturista. Le due artiste sono state lanciate da Amici e sono grandi amiche anche fuori dai palcoscenici.
Stefano Mauri