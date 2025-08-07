Emma Marrone e il saluto speciale alla sua amata Puglia: “Io torno sempre. A presto terra mia adorata”

“Che brutta storia quella malinconia che arriva ogni volta che vado via da te. E poi quella domanda: quando torni? Sempre. Io torno sempre. A presto terra mia adorata”.
Con queste parole: dirette, vere e sincere come lei, Emma Marrone ha salutato la sua amata Puglia, al termine della sua vacanza a casa con la famiglia.
Terminata la parentesi nei luoghi cari e con le persone che ama, Emma adesso continuerà la sua vacanza tra relax, lavoro (nella sua pentola artistica bolle qualcosa di bello) e amici. E in effetti, c’è bisogno di nuove canzoni di Emma Marrone, no?
Stefano Mauri
