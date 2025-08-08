Bella, serena e felice, nella magica Ibiza, Chiara Ferragni riscopre e rilancia le treccine colorate

L’ imprenditrice digitale d’Italia è nata Cremona, meritatamente e in santa pace si sta godendo le vacanze nella sua amata isola di Ibiza. Eh già, Chiara Ferragni adora le atmosfere magiche, sensuali, glamour, sexy e selvagge della perla iberica. E chissà magari sarà raggiunta a breve pure da Giovanni Tronchetti Provera.

A proposito, ricordate le treccine colorate che hanno spopolato tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000? Sono tornate di moda e pure Chiara Ferragni, a Ibiza, come si vede nelle fotografie che posta via social, bella e felice le ha riscoperte.

Stefano Mauri