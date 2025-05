La Juventus batte l’Udinese per 2 reti a 0. Per la Champions decisivo il match a Venezia

La Juventus pare stia puntando con decisione su Antonio Conte in vista della prossima stagione. Ma prima bisogna terminare questa di annata, possibilmente con la qualificazione in Champions League e con una buona prestazione al Mondiale per Club. Intanto, come ha scritto la versione On Line della Gazzetta dello Sport: con un netto ma a lungo sofferto 2-0 la Juventus si prende tre punti aurei liberandosi della Lazio in classifica e resta sola al quarto posto a una giornata dalla fine, a +1 sulla Roma. A decidere la partita è prima la rete di Nico Gonzalez al 61’ e poi quella di Dusan Vlahovic all’88’, forse l’ultima in casa per il serbo prima dell’addio in estate.

