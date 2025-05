Mister Igor Tudor carica la Juve: “Col Venezia come in una finale”

Al termine della sfida dell’Allianz Stadium vinta dalla Juventus sull’Udinese, mister Igor Tudor ha parlato così a Dazn: “Bella partita, bella vittoria, meritata, contro l’Udinese con cui non è mai facile giocare. Faccio i complimenti ai ragazzi, manca l’ultimo step col Venezia: serve recuperare bene per questi ultimi 90′. Col Venezia andrà preparata come quella di stasera: da un po’ sono finali, tutte contano. I giocatori sanno l’importanza delle gare, non si deve tanto battere sulle motivazioni quanto sulle situazioni di gioco: sui calci piazzati, sulle preventive, anche per scaricare un po’ questa pressione che la squadra sente. Oggi mi sono piaciuti tanti: fatta gara seria, di attenzione, con cose su cui lavoriamo. Non ce n’è uno che non mi è piaciuto: gran bella gara vista l’importante, contro un’Udinese che quest’anno ha fatto partitoni“. E sulla fase difensiva, Igor Tudor, (fa bene a non sentirsi inferiore ad altri colleghi è bravo e ha idee) ha avuto parole al miele per Lloyd Kelly: “Alberto ha fatto davvero una bella partita. Kelly per me può diventare davvero forte in questo tipo di calcio, perchè come braccetto di inserimento è tanta roba. Vediamo di recuperare qualcuno e prepararsi al meglio“.

Stefano Mauri