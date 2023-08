Le percentuali di retention delle app casinò a soldi veri e i loro segreti

Nel vasto mondo delle applicazioni per device mobili sono veramente poche le categorie che possono vantare una percentuale di retention come quella delle app casinò soldi veri. Capiamo meglio il perché.

La percentuale di retention (cioè il tasso di utenti che continuano a utilizzare un’app dopo averla scaricata) di coloro che usano le app casinò a soldi veri è molto alta. Qual è il segreto per cui questo tipo di applicazione riesce a fidelizzare i clienti? Le app casinò mobile, app sia per Android che iPhone , negli ultimi anni, sono, infatti, diventate sempre più popolari. Capiamo meglio il perché partendo dal presupposto che non parliamo solo della possibilità di giocare ai giochi da casinò che sono più amati ma di una programmazione mirata per colpire il cliente.

Quali sono i criteri per cui le casinò app hanno una retention alta?

La maggior parte delle app casinò soldi veri mette l’utente al centro del design. Questo sta a significare che l’usabilità, la grafica e l’interfaccia sono progettate tenendo conto delle esigenze e delle preferenze dei giocatori. Un’esperienza utente che funzioni è fluida e intuitiva e questo fa la differenza tra un’app che viene usata una sola volta e una che diventa parte integrante della routine di un giocatore.

Un’altra cosa molto interessante è che ci sono aggiornamenti costanti. Le migliori app casinò aggiornano, appunto, costantemente le app introducendo nuovi giochi, migliorando le funzionalità esistenti e risolvendo bug eventuali. Questo riesce a mantenere l’app valida e

sempre fresca, incoraggiando gli utenti a tornare per vedere cosa c’è di nuovo. Anche per quanto riguarda le app scommesse vale lo stesso pensiero con app mirate a puntare eventi sportivi come una partita della Juve o dell’NBA.

Anche i casinò virtuali, poi, come quelli fisici, spesso offrono incentivi come bonus e programmi fedeltà che portano i clienti a tornare. Questo tipo di promozioni possono includere giri gratuiti, cashback, bonus con e senza deposito, ricariche e altro per rendere il gioco più avvincente.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale per app casinò soldi veri. Gli utenti, infatti, vogliono sentirsi protetti e vogliono assicurarsi che i loro dati finanziari e personali non vadano nelle mani sbagliate. Per questa ragione, l’utilizzo di un protocollo di crittografia come quello SSL, l’autenticazione a due fattori e altre misure possono aumentare la fiducia degli utenti nei confronti dell’app e, quindi, la retention. Un’app legale, comunque, è un’app con licenza di gioco concessa dall’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), facilmente verificabile attraverso il portale dell’ente .

Promuovere il gioco responsabile può, certamente, aumentare la percentuale di retention. Gli utenti che giocano in modo responsabile, infatti, sono molto meno propensi a sviluppare problemi e, quindi, a disinstallare l’app perché troppo compulsivi. Gli strumenti offerti dalle app casinò online per limitare e monitorare il proprio gioco sono, quindi, importanti e molto apprezzati.

L’interazione sociale tra i clienti, molto migliorata grazie alle chat presenti nei giochi live, permette, poi, di creare una comunità di persone accomunate dalla voglia di giocare e che, mentre giocano, possono scambiare opinioni su come stia andando la partita. Può sembrare una cosa un po’ desueta ma il non sentirsi soli può, certamente, fare la differenza anche in un’app casinò.

(articolo in collaborazione con iGaming.com)