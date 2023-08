Ma solo la Juventus è sempre controllata e curata?

La notizia riportata da alcuni quotidiani, ripresa da vari siti, in questi giorni su un possibile primo contatto fra Romelu Lukaku e la Juventus risalente a marzo non è passata inosservata all’Inter, che è pronta a prendere tutti i provvedimenti necessari. Se confermata, la ricostruzione violerebbe una normativa FIFA e secondo La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro starebbe facendo ogni verifica del caso, ma da Torino negano qualsiasi approccio prima del mese di luglio.

“Non solo – si legge sulla rosea – In casa nerazzurra ci si domanda se la trattativa già esistente con la Juve possa aver influenzato la prestazione di Lukaku in finale, visti i gol sbagliati”.

Detto, o meglio, letto ciò una considerazione è doverosa ed è la seguente: da che mondo è mondo, certe trattative e certi corteggiamenti nascono in primavera. Possibile che ancora una volta sia chiacchierata solo la Juve? Mah

Intanto in una lunga intervista concessa a Notizie.com, Massimo Moratti ha toccato diversi argomenti sul mondo Inter e non ha risparmiato una bordata a Romelu Lukaku: “Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo scudetto. Lukaku? Si si, lo so che c’era anche lui, ma non l’ho citato volutamente. Quello che ha fatto, prima promesso, ha preso degli impegni e poi parlava con altri, non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. E non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta”.

Così parlò il Moratti.

Stefano Mauri