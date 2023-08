Strage di Erba, ecco quali foto videro Olindo e Rosa durante le confessioni

Strage di Erba, cosa successe davvero durante le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi? Quali dichiarazioni di Olindo furono fatte sentire alla moglie?

Strage di Erba, c’era davvero una macchia di sangue sull’auto di Olindo? – Podcast

Quali foto furono mostrate ai due coniugi? Anche in questa puntata i giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli, autori del podcast Il grande abbaglio e dell’omonimo libro inchiesta, raccontano episodi inediti sulla strage di Erba: su come sia stato possibile che la coppia abbia confessato e come si sia giunti a rendere credibili le loro versioni.

Il podcast è disponibile, oltre che sul canale Youtube di @frontedelblog, anche su tutte le piattaforme audio, da Spotify a Audible, da Apple a Google Podcast.

