Strage di Erba, il monologo di Edoardo Montolli a Le Iene: “Parliamo di circo mediatico”

Edoardo Montolli, che con Felice Manti pubblicò nel 2008 il libro IL GRANDE ABBAGLIO – DUE INNOCENTI ALL’ERGASTOLO oggi ripubblicato in versione aggiornata con Algama, parla a Le Iene del circo mediatico intorno al caso della strage di Erba. Un circo mediatico che però non è affatto quello di oggi, ma quello scatenato dai colpevolisti ai tempi dei processi, che videro finire all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi.

In un monologo in studio, il giornalista ricorda le balle ripetute per anni sulla lavatrice di Rosa che puliva il sangue, i colleghi che senza vergogna tacquero per un intero anno il fatto che il superstite aveva riconosciuto da tutt’altra persona rispetto a Olindo, un avvocato di parte civile che invocava la pena di morte prima ancora che il processo cominciasse.

E rivela che le cose che ha raccontato a Le Iene in questi anni, le narrò anche a Chi l’ha visto? nel 2011, prima che la Cassazione si pronunciasse: ma la trasmissione non mandò mai in onda l’intervista, fermata dalla commissione di vigilanza della Rai (con buona pace della presunzione d’innocenza), come mostra un servizio mandato in onda all’epoca.

Sul canale Youtube di Fronte del Blog è intanto online il podcast di Edoardo Montolli e Felice Manti sulla strage, con clamorose e inedite rivelazioni sulla vicenda.

