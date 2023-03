Murder mistery party: 5 idee per la festa più bella

In inglese si chiamano “murder mistery party”, in italiano “cene con delitto”. I giochi di ruolo in stile investigativo sono ormai diventati molto popolari. Alla giusta occasione, gli amanti dei libri gialli e del cinema crime non possono dunque perdere l’occasione di organizzare o partecipare un evento di questo tipo.

Bisogna ammetterlo: i thriller sono tornati di moda. Se film e libri gialli negli ultimi anni erano passati un po’ in secondo piano rispetto ad altri generi, più di recente si è invece assistito al loro prepotente ritorno alla ribalta. Pensiamo al fortunato debutto di un film come Cena con delitto – Knives Out, scritto e diretto da Rian Johnson con protagonisti Daniel Craig e Chris Evans. Uscito nel 2019, ha riscontrato un successo di pubblico talmente elevato da giustificare la realizzazione di un sequel.

Ma il primo Knives Out, classico film di genere investigativo, è arrivato a oltre 60 anni di distanza da La Sagra del delitto, uno dei libri più amati dagli appassionati di Agatha Christie, in cui per la prima volta si parla di murder party. Proviamo allora a capire che cosa sono queste forme di intrattenimento oggi tanto popolari, e come fare per renderle un’occasione di intrattenimento particolarmente coinvolgente, realistica e divertente.

Che cos’è un murder mistery party (o cena con delitto)?

Innanzitutto, è giusto ricordare che i murder party si dividono in due grandi categorie. Ci sono quelli fai-da-te, organizzati tra le mura domestiche, che in genere coinvolgono un gruppo ristretto di appassionati – circa una decina – di questa tipologia di feste a tema. E poi ci sono quelli organizzati in apposite location, come ristoranti e hotel. Qui il finto delitto si consuma all’interno di una cena, secondo un copione attentamente studiato e interpretato da attori che si muovono tra i partecipanti seduti a uno o più tavoli.

In entrambi i casi è necessario avere una trama ben organizzata. I giocatori, divisi in varie squadre, sono infatti chiamati a indagare e risolvere il mistero di un omicidio, cercando degli indizi e formulando delle ipotesi che li portino a individuare l’assassino.

Gli organizzatori hanno il compito di fornire ai partecipanti tutte le informazioni sulle regole e sulla trama del gioco, che di solito può durare fino a tre ore. Terminato il tempo a disposizione, le diverse squadre devono esporre l’esito delle proprie investigazioni e indicare l’identità del probabile colpevole tra i possibili sospettati. Cosa che è tutto fuorché semplice, dal momento che di norma non mancano i tentativi di sviare le indagini e confondere le acque.

Cena con delitto: l’importanza del tema

L’esperienza di gioco della cena con delitto diventa ancora più appassionante e realistica curando i vari aspetti di ambientazione della storia, a partire dalla trama fino ai costumi. Gli organizzatori hanno l’imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere il tema del gioco. Uno dei migliori e dei preferiti per questo genere di eventi è senza dubbio quello dei casinò. Per contribuire a creare l’atmosfera perfetta delle sale da gioco, in questo caso si possono integrare nei murder party tutte le tipologie di lotterie, scommesse e giochi da tavolo disponibili sui migliori siti di gioco d’azzardo online.

Un’idea da cui partire per sviluppare una trama avvincente in occasione di una cena con delitto a tema casinò può essere questa. Un ricco uomo d’affari (e qui c’è già da sbizzarrirsi a trovargli un nome bizzarro, come Johnny Gambler tanto per fare un esempio) sta per aprire il suo nuovo casinò, il … (e via di nuovo con la fantasia). Alla vigilia dell’inaugurazione, a cui sono invitati facoltosi giocatori d’azzardo, giornalisti e illustri personaggi del posto, nelle sale della lussuosa sala da gioco viene improvvisamente scoperto il cadavere di un uomo misterioso.

Mentre la polizia interviene per indagare sull’inaspettato decesso, i presenti si interrogano sull’identità della vittima cercando di trovare il o la responsabile dell’efferato delitto. Forse dietro a quella serata apparentemente vivace e scanzonata si cela qualcosa di torbido? Forse l’assassino è pronto a colpire di nuovo giocando d’azzardo con le vite delle sue vittime? E perché sembra che ognuno degli invitati (anche qui ci si può sbizzarrire, dal politico prestigioso alla croupier, dal giornalista di successo, al giocatore incallito, alla barista, al responsabile della sicurezza, allo stesso Johnny Gambler, e chi più ne ha più ne metta) abbia qualcosa da nascondere?

Conclusioni

Le cene con delitto – o murder mystery party per dirla all’anglosassone – sono una forma di intrattenimento molto popolare. Trattandosi di giochi di ruolo interattivi, garantiscono un altissimo livello di coinvolgimento dei partecipanti. Gli ospiti possono infatti divertirsi e immergersi nella risoluzione del mistero, calandosi nei panni dei protagonisti e indossando i costumi ispirati al tema scelto per l’ambientazione.

(articolo in collaborazione con MB Peco Medija)