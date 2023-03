La morte di Sigrid Groeber. Il compagno giura: “È caduta dalle scale!”

Arrestato con l’accusa di aver ucciso la compagna Sigrid Groeber a calci e pugni a Merano, Alexander Gruber si difende giurando che si è trattato solo di un incidente

L’uomo dice di non ricordare come sia successo. Di fatto, avrebbe chiamato i soccorsi solo dopo sette ore

Sigrid Groeber, 39 anni, è stata trovata agonizzante sulle scale della scuola alberghiera Kaiserhof di Merano. È lì che faceva il custode il suo compagno Alexander Gruber, 55, che aveva all’interno dell’istituto il suo appartamento. Per la donna, trasportata d’urgenza all’ospedale Franz Tappeiner, non c’è stato nulla da fare.

È stato proprio Alexander a dare l’allarme perchè la donna era caduta dalle scale. Ma in manette, con l’accusa di omicidio volontario aggravato, ci è finito lui.

LA MORTE DI SIGRID GROEBER

Il sostituto procuratore di Bolzano Gunter Morandell ne ha chiesto l’arresto dopo il referto del medico legale. Scrive la Procura in una nota:

«Le lesioni riscontrate. sia per entità sia per distribuzione sul corpo, sono risultate essere del tutto incompatibili con una caduta accidentale e sono dovute all’utilizzo di strumenti contundenti, quali pugni e calci. Le lesioni, aggravate dalle condizioni di ipotermia in conseguenza del fatto che la persona offesa è rimasta esposta al freddo per un significativo lasso di tempo dopo l’aggressione, hanno portato ad una crisi respiratoria che ha determinato la morte della donna.

Sulla scorta di tali elementi, oltre agli altri elementi indiziari già a disposizione e recentemente acquisiti, non sussistendo un concreto pericolo di fuga che giustificasse un provvedimento di fermo da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, la Procura della Repubblica ha immediatamente presentato una richiesta di misura cautelare accolta in data odierna e posta immediatamente in esecuzione. Rimane sempre ferma la presunzione di innocenza nei confronti dell’indagato, in quanto trattasi di provvedimento assunto nel corso delle indagini preliminari e non a seguito di sentenza passata in giudicato».

NON RICORDO

Alexander dice di non ricordare cosa sia esattamente accaduto, perchè era ubriaco. Sostiene solo che lei sia caduta dalle scale e che lui ci sia finito sopra. All’inizio è stato portato in psichiatria, poi è finito in carcere. Il suo avvocato Enrico Lofoco, dopo averlo incontrato, ha detto di averlo trovato confuso e ha parlato a Fanpage: «L’autopsia sul corpo della vittima ha smentito la sola caduta dalle scale, o comunque ha respinto l’evento come causa del decesso, ma cosa sia davvero successo non è ancora chiaro».

Il legale ha raccontato che la coppia si era conosciuta un anno prima a Vipiteno e che entrambi avevano un passato difficile legato alla dipendenza da alcolici e stavano cercando di rifarsi una vita, lui come custode in una scuola e lei con un lavoro in un ristorante. La relazione era proseguita anche dopo che Alexander si era trasferito a Merano. La difesa non esclude la richiesta di una perizia psichiatrica. Per quanto se ne sa da alcune testimonianze, i due erano stati al bar a bere vari alcolici prima di andare all’abitazione di lui.

Dopo la tragedia, Alexander ha lasciato il corpo di Sigfrid sulle scale al freddo e a lungo, ma per chiedere aiuto ai passanti. Solo che, a quanto scrive il quotidiano Alto Adige, quando ha chiamato i soccorsi, alle 4 di mattina, erano forse già passate 7 ore dalla “caduta” dalle scale. Proprio l’espozione al freddo “avrebbe poi portato al decesso per una grave crisi respiratoria”.

L’ALCOL

C’è un altro aspetto che rivela il quotidiano: a poche ore dall’evento, se il tasso alcolemico di lei era di 3,4 mg per litro, quello di Alexander era pari a zero. Com’è possibile, dunque che non ricordi nulla? E com’è possibile che non si capaciti delle numerose lesioni riscontrate dall’anatomopatologo veronese Dario Raniero sul corpo della compagna?

È infone emerso che in passato Sigrid lo aveva denunciato per maltrattamenti e lesioni: in un’occasione avrebbe ricevuto una sberla tanto forte che le aveva provocato lesioni permanenti ad alcuni denti. Davanti al gip, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.