Lele Adani e Angelo Di Livio lanciano mister Thiago Motta per la Juve

L’ex difensore e opinionista Rai Lele Adani, intervistato dalla redazione de Il Foglio, non ha dubbi in proposito: “Nessuno che lavora o tifa Juve può essere soddisfatto, tutto il resto è voler fare apparire una cosa che non sarà mai. La Juve è imperativo costante e rivendicato nel tempo, è giocatori forti, che fanno finali di campionati del Mondo, non può essere salvata la stagione con la vittoria della Coppa Italia. Dopo Allegri? Se andasse su un profilo diverso per caratteristiche dopo 8 anni di Allegri, sia coi risultati che coi non risultati di ora, va fatto ciò che non ha fatto 5 anni fa. Deve cambiare e difendere la strategia, non come fatto con Sarri e Pirlo. Il profilo migliore allena il Bologna ed è Thiago Motta oggi”. L’ex centrocampista della Juve, Angelo Di Livio , nei giorni scorsi, interpellato ha detto pure lui la sua, sul presente e sul futuro dei bianconeri: “Cosa servirebbe? Una nuova mentalità. Penso che potrebbero concentrarsi sui giocatori giovani piuttosto che su quelli esperti. Thiago Motta prossimo allenatore? La Juventus avrebbe una filosofia di gioco chiara. Sarebbe una grande novità, ma non sarebbe un rischio, perché può essere considerato un tecnico di alto livello”.

Stefano Mauri