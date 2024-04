Davide Simonetta, creatore di successi musicali: “La hit è un mistero. Una bella canzone regge da sola”

(continua dopo la pubblicità)

Ha scritto, prodotto, pensato, arrangiato tante canzoni, tutte di successo, l’Artigiano della Musica Italiana Davide Simonetta, ma intervistato da varie tesate giornalistiche. In particolare da Leggo, l’Artigiano della Musica Italiana di Bagnolo Cremasco, ha detto che mah, non esiste una ricetta perfetta per scrivere una canzone di successo. In particolare, insieme ad Annalisa ha firmato canzoni come ‘Mon Amour’, ‘Sinceramente’ e ‘Bellissima”, che di recente ha raggiunto il quinto platino.

Il produttore, noto anche con lo pseudonimo di d.whale, ha raccontato a Leggo qual è il suo metodo di lavoro: “La hit è un mistero. Ma la bella canzone deve reggere da sola, piano e voce. Poi può anche partire da un suono giusto, ma se vale deve reggere nuda, senza sovrastrutture. E visto che si parla di pop, deve avere la magia della semplicità”. Già, con Annalisa è scattata subito un’empatia speciale. Le canzoni che hanno scritto insieme sono sempre nate in modo molto spontaneo: “Gli automatismi con lei vengono naturali. Un album deve avere un suono e una visione precisi, significa che devi lavorare in team, passare tempo insieme. Il nostro metodo? Prima di andare in studio si va al piano di sopra, dove ho una cucina. Si prende il caffè, e c’è spazio per sfoghi e confidenze. Temi e parole partono da lì. Poi magari io ho un disegno armonico da parte. Insomma, la cucina delle canzoni parte dalla cucina”.

Stefano Mauri