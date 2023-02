Tina Hines, “clinicamente morta” per 27 minuti, si risveglia: “Ecco cos’ho visto”

L’incredibile storia di Tina Hines, una donna di Phoenix, viene raccontata dai tabloid inglesi: dopo essersi risvegliata ha chiesto carta e penna…

Tina Hines è una donna di Phoenix, Arizona. Ha studiato psicologia ed è sposata con Brian. Nel febbraio 2018 è andata in arresto cardiaco. Brian ha tentato di rianimarla subito dopo aver chiamato i soccorsi.

Il risveglio

Sull’ambulanza, durante il trasporto in ospedale, i medici devono rianimarla sei volte. Alla fine ce la fanno e la riportano in vita. Ma secondo il Daily Star la donna sarebbe rimasta clinicamente morta per 27 minuti. Poi si è risvegliata. E, ancora intubata, ha chiesto carta e penna. Ricorda Brian: «Iniziò a fare dei segni, e non riuscivo a capire cosa, e stavo tremando. Ho solo tenuto fermo il foglio su cui scriveva perché non volevo che cadesse».

Il messaggio

Una volta terminato di scrivere, c’è voluto qualche secondo per comprendere ciò che la moglie aveva scritto: Itsreal, ovvero “è reale”. Brian rammenta di averle chiesto: «Cos’è reale? Il dolore? L’ospedale?… i suoi occhi erano chiusi. Pareva finalmente rilassata. Ma faceva no con la testa. Poi mia figlia domandò: “Il paradiso?” E lei fece cenno di sì».

Cos’ho visto

Tina sostiene di aver visto l’aldilà. E non solo: «Volevo far sapere loro che avevo visto Gesù in faccia e l’incredibile sensazione di riposo e di pace che avevo vissuto, trovandolo in piedi, di fronte, con le braccia spalancate. Dietro di lui c’era questo immenso bagliore di un giallo più vibrante e più bello che avessi mai visto». La scienza spiega questi episodi, insoliti ma non proprio rari, come fenomeni neurologici. Ma Tina è sicura: «Gesù è reale. Il paradiso è reale».

