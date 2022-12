Emma Marrone: “Canto per istinto, per sopravvivere “

Sincera, chiara, diretta, bellissima senza trucchi, artista completa, cantante dalla voce che graffia e accende il cuore, Emma Marrone, via social non si dimentica di postare confidenze intime.. Dopo aver ammesso, sorridendo di se stessa, di non fare sesso da un anno, la cantante salentina si è lasciata andare ad un duro, squarciante e intimissimo sfogo su Instagram. Emma sta vivendo mesi piuttosto complicati da quando ha perso il padre Rosario a causa della leucemia. “Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo da quel palco, io ti telefonavo – ha postato Emma – Adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso. Ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te. Mi trascino nelle cose le gambe sono stanche come l’anima. Trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Che fatica essere me senza di te. Che fatica ricominciare daccapo senza il capitano. Ora non so cosa ca*** sono, papà. La verità è questa. Canto per istinto. Per sopravvivere.Perché adesso io non sento niente”.

Insomma è un momento particolare per Emma, ragazza in gamba che continua a vivere, anche se una parte di lei importante, purtroppo è morta dentro. Non mollare Donna meravigliosa: il tuo pubblico è con te.

Stefano Mauri