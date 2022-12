Ma Chiara Ferragni potrà vestirsi o svestirsi come vuole?

Ma Chiara Ferragni da Cremona può vestirsi o svestirsi come vuole? Sì perché l’ennesimo outfit insolito (la Ferragni deve esibire ed esibirsi per lavoro e fa bene a lanciare input squarcianti), ebbene, suo malgrado ha scatenato il putiferio. Già è finita di nuovo mirino degli haters Chiara Ferragni per i vestiti succinti e luccicanti che ha scelto di indossare mente è in vacanza a St Moritz con tutta la famiglia. Top corto, pancia scoperta minigonna e tacchi. Sexy e provocante, questo è certo, ma cosa ne pensano i followers? Beh leggere i commenti per capirlo. “Ma non ha freddo? È sempre nuda” si legge e ancora: “Tipico outfit da alta montagna” scrive un altro utente ironicamente. “Tipico abbigliamento da St Moritz Insegnami a non avere freddo”.

Pioggia di critiche per l’influencer che spesso viene attaccata dai followers per scelte poco condivise. Non è la prima volta, infatti, che la moglie di Fedez riceve critiche su critiche per scelte poco condivise. Ma lei, imperterrita, continua per la sua strada, incurante degli haters. E fa bene poiché deve sempre lasciare il segno, alla faccia degli invidiosi.

Stefano Mauri