Chiara Ferragni è già immersa nell’amato clima natalizio. Momento magico per l’imprenditrice cremonese

Il clima natalizio è molto amato da Chiara Ferragni, quindi, nessuno si stupisce se, la sua casa a Milano è già addobbata per le feste. L’imprenditrice di Cremona, come sottolineato dalla versione On Line de la Gazzetta dello Sport, ha scelto la strada del Natale più classico e scenografico.

Il suo albero – preparato con amore insieme al fidanzato José Hernandez, altissimo e carico di luci, è dunque un tripudio di rosso e oro, con fiocchi di velluto, tamburelli e tantissimi orsacchiotti, gli stessi che ritroviamo, in versione gigante e con tanto di sci e occhiali da neve, ai piedi dell’abete.

Particolare non indifferente: sull’albero, non manca, la pallina che Chiara ha definito “iconica”, quella che riproduce l’urlo di Kevin McCallister di Mamma ho perso l’aereo. Anche fuori casa l’atmosfera è già quella delle feste, con le piante del terrazzo avvolte da migliaia di lucine. E mai come quest’anno, Chiara Ferragni: bella, innamorata, impegnata e lanciata, vivrà le festività con tanto, tanto calore.