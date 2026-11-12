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Chiara Ferragni è già immersa nell’amato clima natalizio. Momento magico per l’imprenditrice cremonese

L'influencer d'Italia adora le festività natalizie. Ed è sempre più innamorata del fidanzato Josè Hernandez...

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Novembre 2026
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Foto da Instagram

Il clima natalizio è molto amato da Chiara Ferragni, quindi, nessuno si stupisce se, la sua casa a Milano è già addobbata per le feste. L’imprenditrice di Cremona, come sottolineato dalla versione On Line de la Gazzetta dello Sport, ha scelto la strada del Natale più classico e scenografico.

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Foto da Instagram

Il suo albero – preparato con amore insieme al fidanzato José Hernandez, altissimo e carico di luci, è dunque un tripudio di rosso e oro, con fiocchi di velluto, tamburelli e tantissimi orsacchiotti, gli stessi che ritroviamo, in versione gigante e con tanto di sci e occhiali da neve, ai piedi dell’abete.

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Particolare non indifferente: sull’albero, non manca, la pallina che Chiara ha definito “iconica”, quella che riproduce l’urlo di Kevin McCallister di Mamma ho perso l’aereo. Anche fuori casa l’atmosfera è già quella delle feste, con le piante del terrazzo avvolte da migliaia di lucine. E mai come quest’anno, Chiara Ferragni: bella, innamorata, impegnata e lanciata, vivrà le festività con tanto, tanto calore.

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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