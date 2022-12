Vera e capace di ridere di se stessa, Emma rivela che non fa l’amore da un anno

Autoironica, pronta a rispondere alle domande scomode, bella, capace di ridere di se stessa, brava, intelligente, vera, impegnatissima, Emma Marrone ha confidato su Instagram da quanto tempo non fa sesso con una storia divertente: “L’ultima volta che ho fatto l’amore? Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so, male…anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia!”. La Brown ha inoltre confidato: “L’ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare”. Di recente l’artista ha purtroppo perso l’adorato papà Rosario.

Impegnata nel tour per promuovere il suo nuovo film Il Ritorno, Emma lavorerà a Capodanno cantando in Sardegna ed è al lavoro per registrare il suo nuovo album. Ah… tra le altre cose, secondo rumors insistenti, Emma potrebbe ritornare, nelle vesti di giudice, ad Amici, il talent che l’ha lanciata, nel 2023.

Stefano Mauri