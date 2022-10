Amanda Knox a Gubbio con Raffaele Sollecito: “Da 15 anni aspettavamo di fare questa gita”

Amanda Knox e Raffaele Sollecito raccontano al Mirror la loro gita a Gubbio: “L’avevamo programmata per il 2 novembre 2007. Ma il giorno prima ci fu l’omicidio di Meredith”

Raffaele dice al tabloid: “In questi anni ho fatto fatica a trovare lavoro. Ho avuto una strana esperienza con una ragazza. Mi ha detto: ‘Penso che tu sia colpevole’. Voleva uscire con me per questo! Ed è rimasta delusa quando le ho detto che ero innocente”.

Amanda Knox è tornata in Italia. E a Perugia, dove quindici anni fa fu uccisa Meredith Kercher. Era la notte del primo novembre 2007 e quattro giorni più tardi lei e Raffaele Sollecito vennero arrestati e trascorsero 1427 giorni in carcere prima di essere definitivamente assolti dall’accusa di averla uccisa.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito

Amanda e Raffaele non si vedevano da dieci anni, ma sono sempre rimasti in contatto. E si sono ritrovati ora. Lei è stata prima a Perugia, poi a Gubbio, dove appare in una foto per il Mirror accanto al suo ex fidanzato, che dice: «È stato così bello. Avevamo programmato di andare lì il giorno in cui è stato trovato il corpo di Meredith. Avevamo programmato quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e quel giorno non avevamo impegni. È stato dolce-amaro tornarci perché dovevamo andare lì in circostanze così diverse, ma è stato bello per noi poter parlare di altro».

Una ragazza strana

Il Mirror li definisce “felici” e spensierati”. Raffaele ha potuto conoscere il marito di Amanda, Christopher, e la loro figlia Eureka. Ha parlato anche con la mamma di Amanda. Quanto a se stesso, ha raccontato della fatica fatta per trovare lavoro proprio per quell’inchiesta che, nonostante l’innocenza acclarata, ha finito per segnare la sua vita.

Tanto che ricorda: «Ho avuto una strana esperienza con una ragazza che mi ha detto: “Penso che tu sia colpevole”. Voleva uscire con me per questo, ti immagini? È rimasta delusa quando le ho detto che ero innocente. È stato scioccante per me. Sono curioso di sapere cosa le passasse per la testa mentre cercavo di dimostrarle che non ero la persona che si aspettava».

Manuel Montero

