Mondiali in Qatar, ecco tutti gli incredibili e assurdi divieti per i tifosi

Mondiali in Qatar, il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi pubblica su Twitter l’incredibile serie di divieti per i tifosi. E commenta: “Benvenuti nel Medioevo”. Ecco il surreale elenco…

Mondiali in Qatar, sui diritti civili l’Occidente è piuttosto elastico. S’indigna giustamente quando vengono violati in Ucraina con l’invasione russa. S’indigna, giustamente, per le proteste successive al vergognoso omicidio di Mihsa Amini, picchiata a morte dalla polizia perché aveva portato male il velo. I diritti civili sono una cosa seria.

UNA STRANA STORIA

O forse sono una cosa seria a fasi alterne: dipende da dove non vengono fatti rispettare. In Ucraina i diritti civili dei russi violati fin dal 2014 sono sempre stati ignorati dall’Occidente. E l’indignazione per le donne arrestate e finite male in Iran perché non portavano il velo appare un po’ tardiva, dato che sono anni che questa storia va avanti. – GUARDA

Non sarà allora che il pandemonio sull’Iran sia dovuto al fatto che oggi la repubblica islamica sia allo stesso tempo la più grande riserva di gas naturale del mondo cui l’Europa potrebbe attingere e il Paese più osteggiato dagli Stati Uniti dopo la Russia?

Chissà. Di certo due pesi e due misure li vediamo applicati anche in Qatar. Lo scorso anno il Guardian sostenne che per costruire gli stadi dei mondiali fossero morti qualcosa come 6500 migranti, trattati come schiavi. Nessuno fiatò. Nessuno si strappò le vesti. Nessuno rifiutò di giocare in un Paese del genere.

I DIVIETI AI MONDIALI IN QATAR

Ora Maurizio Pistocchi pubblica su Twitter l’elenco delle restrizioni ai tifosi diramate dal Qatar. E scrive: “Saranno vietati: Alcool, Omosessualità, Abbigliamento indecente, Volgarità, Comportamenti non rispettosi nei luoghi di culto, Ascoltare musica e parlare a voce alta, Incontrarsi, Foto senza autorizzazione”. Il suo commento? “Benvenuti nel Medioevo”.

Il #Qatar da il benvenuto ai tifosi ospiti:

SARANNO VIETATI 🚫

Alcool

Omosessualità

Abbigliamento indecente

Volgarità

Comportamenti non rispettosi nei luoghi di culto

Ascoltare musica e parlare a voce alta

Incontrarsi

Foto senza autorizzazione

Benvenuti nel Medioevo pic.twitter.com/LyXq7qPG27 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 6, 2022