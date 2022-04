Kiev, il bimbo di 9 anni scrive alla mamma uccisa: “Sarò bravo per venire in paradiso da te”

(continua dopo la pubblicità)

Kiev, la straziante lettera di un bimbo di 9 anni alla mamma, uccisa dai russi mentre cercava di portarlo in salvo

La foto delle paginette scritte dal piccolo Anatoly sono state diffuse dalla conduttrice televisiva ucraina Katya Osadchaya

Kiev, la straziante lettere di un bimbo di 9 anni alla mamma uccisa dai russi diventa virale: “Sarò bravo per venire in paradiso da te.”

Fuga da Kiev

Il piccolo Anatoly stava fuggendo con la madre da Hostomel, alla periferia di Kiev. Ma la loro macchina è stata colpita dal fuoco dell’esercito di Mosca. Anatoly si è salvato, lei purtroppo non ce l’ha fatta. Al bimbo hanno detto che ora la mamma veglia su di lui dal cielo.

La lettera

E Anatoly ha deciso di scriverle. Due paginette che spezzano il cuore: “Penso che questi 9 anni siano stati i migliori della mia vita. Ti sono molto grato per la mia infanzia. Sei la madre migliore del mondo e io non ti scorderò mai. Spero che tu sia felice in cielo e spero che tu vada in paradiso”.

Quindi, il suo personale arrivederci, con una promessa solenne: “Ci vedremo in paradiso. Proverò a fare il bravo bambino per venire in paradiso da te”.

Le parole della conduttrice

Parole che tolgono il fiato. La conduttrice televisiva ucraina Katya Osadchaya ha postato sui social la foto della lettera, diventata presto virale, con oltre 6 mila condivisioni. Il suo commento: “Soffro così tanto… Ragazzi, non vi meritavate questo orrore.. Non c’è forza per sopravvivere al dolore di un bambino”.

Difficile darle torto.

