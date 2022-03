Chiara Ferragni, sempre vicina a Fedez, con un post ricorda il loro amore da Oscar

(continua dopo la pubblicità)

Mentre sul web c’è ancora chi, non avendo niente da fare e a cui pensare continua ad attaccare i Ferragnez per i più strampalati motivi, anche in questo momento difficile, prosegue la convalescenza di Fedez dopo l’intervento al San Raffaele di Milano per un raro tumore al pancreas. Al suo fianco c’è sempre la moglie Chiara Ferragni, la quale con un post (con foto) su Instagram ha voluto lanciare un messaggio di positività e speranza, ricordando quando con il marito aveva partecipato alla notte degli Oscar (la cerimonia si terrà stanotte, ndr): “Buon Oscar Day a tutti. Queste sono state le ultime due volte in cui io e il mio amore abbiamo partecipato: nel 2019 e nel 2020. Non vedo l’ora di nuovi ricordi insieme come questi”, ha scritto l’imprenditrice digitale. Ah proprio per la sua vicinanza diretta al marito in ospedale, la Ferragni da Cremona è stata attaccata di ricevere un trattamento di favore, ma Fedez è ricoverato nel reparto solventi, quindi … paganti, ergo le polemiche lasciano il tempo che trovano.

Stefano Mauri