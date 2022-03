Guerra in Ucraina, Visa e Mastercard sospese in Russia

(continua dopo la pubblicità)

Visa e Mastercard hanno sospeso le attività internazionali in Russia: i cittadini non potranno usare le carte di credito per operazioni internazionali. Una decisione che, unita al blocco di Swift, il codice indispensabile nei bonifici all’estero, paralizzerà la gran parte delle operazioni economiche di Mosca.

Anche Prada sospende attività

Intanto anche Prada, cui fanno capo i marchi Miu Miu, Church’s e Car shoe, si allinea alle decisioni delle altre catene del lusso e della moda, sospendendo le attività in Russia. Le sanzioni su Mosca si fanno sempre più stringenti.

