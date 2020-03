Adriana Volpe, il suocero Ernesto Parli è morto per il coronavirus. Il Grande Fratello: “Un forte abbraccio”

La conduttrice televisiva aveva lasciato la casa del Grande Fratello adducendo seri problemi: “Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti”. Purtroppo era venuta a sapere del quadro clinico del suocero.

Nel video che vi proponiamo qui sopra, il commovente addio al Grande Fratello Vip

“Un forte abbraccio”. Questo il messaggio che il Grande Fratello Vip ha mandato ad Adriana Volpe dopo che si è saputo il reale motivo per cui aveva lasciato la casa: il suocero Ernesto Parli è morto per le conseguenze della polmonite da coronavirus.

L’USCITA DI SCENA – Adriana aveva deciso di lasciare la trasmissione quando le era stato comunicato il quadro clinico grave del marito Roberto, che, tempo fa, aveva già annunciato di voler abbandonare l’Italia insieme alla loro figlia Gisele per fuggire dai contagi, con destinazione Costarica. Nel salutare i compagni di gioco, si era però limitata a dire: “Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio “Andrà tutto bene”. Vi volevo salutare uno a uno”.

MOTIVI GRAVI – Ma si capì che i motivi erano veramente gravi dalle ultime frasi prima dei saluti: “Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me”. Il comunicato del programma si limitò a sostenere soltanto che Adriana era uscita “per motivi personali”.

LA NOTIZIA DELLA MORTE – Poi, è giunta dalla Svizzera la notizia della morte di Ernesto, annunciata dalla società FC Chiasso, di cui l’uomo era stato presidente tra gli anni 70 e 80, squadra che era riuscito a portare in Serie A. Alfonso Signorini, su Instagram, ha dato conferme: “Purtroppo la malattia è quella di cui parliamo in questo periodo”.

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL – Adriana, con la vita stravolta dall’emergenza sanitaria, ha voluto ringraziare tutti sui social: “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.

L’ABBRACCIO DEL GF – Il Grande Fratello Vip ha mandato un messaggio di cordoglio alla sua concorrente: “Un forte abbraccio ad Adriana da tutta la famiglia di Grande Fratello Vip. Siamo vicini a te e ai tuoi cari con tutto il nostro affetto”.

Manuel Montero