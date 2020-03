Coronavirus, tutti i dati della Lombardia, dal Comune più colpito al meno colpito al 13 marzo

I dati dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornati alle 16,30 del 13 marzo: i Comuni colpiti, Provincia per Provincia. Dal Comune più colpito al Comune meno colpito. E i contagi dei Comuni di ogni provincia lombarda.

Il coronavirus continua a salire, ma in frenata rispetto a ieri. Quasi 150 morti in più. Nell’ex zona rossa, come ha spiegato il Governatore Attilio Fontana, si registra di oggi una crescita zero. Lo stesso Fontana ha spiegato che purtroppo la Protezione Civile ha comunicato di non poter allestire una zona Covid nell’area Fiera di Milano, a Rho.

Totali positivi in Lombardia: 9820 (ieri erano 8717, mercoledì 7280)

Totali deceduti in Lombardia: 890 (ieri erano 744, mercoledì erano 617)

Totali dimessi in Lombardia: 1198 (ieri erano 1.085)

***

Coronavirus, i dati in Lombardia, dalla Provincia più colpita alla meno colpita:

(Dati Regione Lombardia)

BERGAMO 2.390

BRESCIA 1.836

CREMONA 1.381

MILANO 1.334

LODI 1.181

PAVIA 534

IGNOTA 282

LECCO 243

MANTOVA 208

MONZA E DELLA BRIANZA 152

COMO 128

VARESE 127

SONDRIO 24

***

Coronavirus, guarda i dati Comune per Comune divisi per Provincia:

(Dati Regione Lombardia)

BERGAMO

BRESCIA

CREMONA

LODI

MILANO

PAVIA

MANTOVA

LECCO

MONZA E BRIANZA

COMO

VARESE

SONDRIO – NESSUN ALTRO DATO COMUNICATO

IGNOTA: 282

***

Coronavirus, i dati in Lombardia, dal Comune più colpito al meno colpito. Dati per Comuni con oltre 10 casi:

(Dati Regione Lombardia)

MILANO 547

CREMONA 439

BRESCIA 325

BERGAMO 311

IGNOTO 282

CODOGNO 230

LODI 166

CASTIGLIONE D`ADDA 148

NEMBRO 144

CASALPUSTERLENGO 124

CREMA 117

ORZINUOVI 110

ALZANO LOMBARDO 93

ALBINO 87

VIGEVANO 76

BRESSO 72

ZOGNO 71

CASTELLEONE 69

VOGHERA 60

MONTICHIARI 59

SORESINA 58

SERIATE 55

VILLA DI SERIO 43

PIZZIGHETTONE 42

PAVIA 41

MANERBIO 41

CASALMAGGIORE 38

MEDIGLIA 38

LECCO 36

TORRE BOLDONE 36

CHIARI 36

MALEO 35

TREVIGLIO 34

MONZA 34

PANDINO 34

DALMINE 34

CASTELVERDE 34

GAZZANIGA 34

BAGNOLO MELLA 33

BORGHETTO LODIGIANO 33

VIADANA 33

SESTO SAN GIOVANNI 33

ROVATO 30

LENO 30

SAN PAOLO 29

BORGO SAN GIACOMO 28

OFFANENGO 28

DESENZANO DEL GARDA 28

FOMBIO 27

ROMANO DI LOMBARDIA 27

SAN ROCCO AL PORTO 27

PONTEVICO 27

CALOLZIOCORTE 27

PRADALUNGA 27

CASTELNUOVO BOCCA D`ADDA 26

CAPRIOLO 26

MONTIRONE 26

PONTE SAN PIETRO 26

STEZZANO 26

GUSSAGO 25

CALCINATO 25

PALAZZOLO SULL`OGLIO 25

PERSICO DOSIMO 25

RANICA 25

CASTELLI CALEPIO 25

SAN GIOVANNI BIANCO 24

CASTELGERUNDO 24

GHEDI 24

VEROLANUOVA 24

SCANZOROSCIATE 23

SAN FIORANO 23

SOMAGLIA 23

STRADELLA 23

OSPITALETTO 23

TREVIOLO 23

COCCAGLIO 22

CARPENEDOLO 22

MARTINENGO 22

ISEO 22

ALBUZZANO 21

CUSANO MILANINO 21

BORGOSATOLLO 21

ANNICCO 21

CONCESIO 21

CARONNO PERTUSELLA 20

VILLA D`ALME` 19

CASTEL MELLA 19

SAN GIULIANO MILANESE 19

SANT`ANGELO LODIGIANO 19

BREMBATE DI SOPRA 19

SAN DONATO MILANESE 18

TERNO D`ISOLA 18

CARAVAGGIO 18

PIEVE PORTO MORONE 18

GANDINO 18

ROZZANO 18

GORLE 18

CLUSONE 18

MOZZO 18

SANTO STEFANO LODIGIANO 18

CAZZAGO SAN MARTINO 18

CASTEL GOFFREDO 18

PONTOGLIO 18

LONATO DEL GARDA 17

PONTERANICA 17

CASTEGNATO 17

OSIO SOTTO 17

TELGATE 17

CINISELLO BALSAMO 17

CORMANO 17

GRUMELLO DEL MONTE 17

SAREZZO 17

LEGNANO 17

CURNO 17

QUINZANO D`OGLIO 16

GUARDAMIGLIO 16

SAN COLOMBANO AL LAMBRO 16

CALUSCO D`ADDA 16

DARFO BOARIO TERME 15

VILLA CARCINA 15

LEFFE 15

MERATE 15

CORNO GIOVINE 15

ZANICA 15

ABBIATEGRASSO 15

FIORANO AL SERIO 15

SAN MARTINO IN STRADA 15

MAZZANO 15

MORTARA 15

NAVE 15

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 14

COMO 14

BUSTO ARSIZIO 14

GRASSOBBIO 14

RIPALTA CREMASCA 14

CASTENEDOLO 14

ACQUANEGRA CREMONESE 14

URGNANO 14

CASALBUTTANO ED UNITI 14

ERBA 14

SORISOLE 14

SEGRATE 14

CENE 14

PEDRENGO 14

CELLATICA 14

ZAVATTARELLO 13

DELLO 13

VILLONGO 13

PALADINA 13

SALO` 13

SARNICO 13

PIANENGO 13

PRESEZZO 13

SAN PELLEGRINO TERME 13

AZZANO SAN PAOLO 13

SARONNO 13

COLOGNO MONZESE 13

TRIGOLO 12

REZZATO 12

VERDELLINO 12

SEDRINA 12

CALVISANO 12

GALBIATE 12

SUISIO 12

SOVERE 12

CALVENZANO 12

TREZZO SULL`ADDA 12

VERTOVA 12

PESCHIERA BORROMEO 12

BAGNATICA 12

BOTTICINO 12

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 12

BEDIZZOLE 12

BRUSAPORTO 12

ALME` 12

VERDELLO 12

TRESCORE BALNEARIO 12

VITTUONE 12

MIRADOLO TERME 12

BOLLATE 12

MANTOVA 12

BREMBATE 11

LIVRAGA 11

MELETI 11

SONCINO 11

CASSANO D`ADDA 11

CORBETTA 11

PIOLTELLO 11

PAVONE DEL MELLA 11

PADERNO DUGNANO 11

SOSPIRO 11

BAGNOLO CREMASCO 11

POMPIANO 11

VAILATE 11

ORZIVECCHI 11

COVO 11

RHO 11